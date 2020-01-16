Не совсем белая: Лена Миро предположила, почему во дворце не приняли Меган Маркл

Известная блогер поделилась с подписчиками своей версией скандала вокруг Меган Маркл.

Российская блогер и писательница Елена Мироненко, известная в Сети под ником Лена Миро, уверена, что королевское семейство не приняло супругу принца Гарри из-за ее происхождения.

«Чего только не болтают: мол, Меган — деревенщина, этикета не знает, дружить не умеет, на прислугу орет, но факт остается фактом — Елизавета II была холодна к Меган Маркл, наследник Уильям далеко не в восторге от жены братца, а вечно рожающая Кейт Миддлтон просто видеть не может «сестрицу», — пишет Лена Миро.

Блогер предлагает свою версию столь холодного отношения к супруге принца Гарри.

«Дело не в скверном характере и не в том, что она — простолюдинка, это бы аристократки потерпели, а в ее происхождении, — «вангует» Лена. — Я уверена, что Меган не выносят из-за того, что она не совсем белая. Она и не могла априори прижиться в королевской семье — у нее черная мама!»

Обвинения Виндзоров в расизме блогер подкрепляет аргументами: «Нам в России, очень сложно понять, что значит черная в цивилизованном мире. Еще буквально сто лет назад в той же Англии аборигенов Африки экспонировали в зоопарке».

Миро уверена, что расизм на Западе никуда не делся, «дискриминация черных процветает, их унижают».

В противовес блогер приводит русскую ментальность, где даже «внук мавра» Александр Пушкин – великий поэт, «нашефсё» и так далее.

«Вы понимаете, как мы живем? Мы можем обозвать татарку — татаркой. Но вместе с тем наш бытовой расизм допускает, что самый русский человек — черный. В Англии все с точностью до наоборот: на словах никто тебя чувашкой не назовет, зато про себя так подумают. Если ты черная, что результатом станет полный игнор и презрение. Стена презрения, неприятия, через которую не пробиться», — резюмирует Лена Миро.

А тем временем новости из Канаты тоже не самые радостные. Местные СМИ со ссылкой на свои источники заявляют, что герцогу и герцогине Сассекским не очень рады в стране. Не исключено, что они не смогут обосноваться здесь надолго, сообщает сайт Радио «КП».