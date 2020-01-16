«Надо провериться»: хирург предположил серьезные проблемы со здоровьем у Топалова

С начала года 34-летний исполнитель перенес уже две операции.

Врач-хирург предположил серьезные проблемы со здоровьем у певца Влада Топалова. Несколько дней назад артист признался, что за первые две недели нового года уже успел пережить две операции. Позже исполнитель поделился и подробностями: выяснилось, что под нож хирурга Топалову пришлось лечь из-за воспаления в подмышечных впадинах. Медики сообщили артисту, что тот нарушил некоторые правила гигиены, выбрав неправильные инструменты для бритья. Закупорка пор привела к болезненным ощущениям и появлению припухлости, которую Топалов и поспешил удалить.

«Вырезали там много всего. Сейчас я дома. Двигаться много нельзя. Вообще ничего нельзя», — пожаловался он на свою судьбу.

Кандидат медицинских наук, хирург Герман Пятов в разговоре с Teleprogramma.pro подчеркнул – ситуация не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Специалист рассказал, что подобного рода проблема может появиться у абсолютно любого человека в случае, если не соблюдать чистоту бритвенного станка. В зоне повышенного риска находятся люди с сахарным диабетом. Топалову же медик посоветовал провериться, чтобы исключить скрытое течение более серьезных заболеваний.

«Такие вещи очень часто лечатся исключительно хирургическим путем. Если у Влада была проблема подобного характера, это говорит о том, что имеются скрытые проблемы со здоровьем, нужно провериться. В это понятие входит сдача анализов на наличие все того же диабета, изучение иммунной системы. Если есть склонность к воспалениям, обязательно обрабатывать антисептическими средствами», — разъяснил он.

Справка Teleprogramma.pro:

Пятов Герман Владиславович – врач-хирург, кандидат медицинских наук, президент фонда помощи сиротам «Мурландия». В 1989 году с отличием окончил Ташкентский медицинский институт (позже был переименован в академию) по специальности «Лечебное дело». В 1991 году завершил клиническую ординатуру по специальности «Хирургия». Является постоянным экспертом в области медицины в таких крупных российских изданиях, как «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «ФедералПресс».