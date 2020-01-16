Актриса из «Моей прекрасной няни» вспомнила совместную работу с Заворотнюк

Спустя 16 лет после начала съемок сериала «Моя прекрасная няня» многие зрители до сих пор помнят актрису Екатерину Дубакину, она исполнила роль Маши, старшей дочери бизнесмена Шаталина.

Сниматься в ситкоме Екатерина начала 14-летней девушкой. Говорит, что этот опыт заставил ее быстро повзрослеть. То время она до сих пор вспоминает с удовольствием и признается, что ей не безразлична судьба тех, с кем она набиралась актерского опыта.

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«Все-таки дети должны учиться в школе, а сниматься лучше начинать со студенческих времен, когда человек уже более готов к первым трудностям и испытаниям. Сериал прекрасный, но мне было нелегко», — вспоминает Дубакина.

О судьбе Анастасии Заворотнюк Дубакина знает, но старается обходить данную тему стороной. Знаменитая няня Вика находится в больнице с осени 2019 года. Известно, что у Завортнюк онкология и прогнозы не самые оптимистичные.

«Единственное, что я считаю правильным, так это пожелать Анастасии здоровья, а ее близким — терпения», — говорит актриса и тут же уходит от острой темы.

Куда больше Екатерина предпочитает общаться на тему творчества. Она продолжает сниматься в сериалах, сейчас ведется работа над последними сериями «Про Веру», где актриса играет одну из основных ролей – подругу главной героини. Эти съемки Дубакина называет особенными, пишет «Комсомольская правда».

«Во-первых, героиня очень интересная, многогранная, со странной историей. И работать с режиссером Евгением Семеновым было одно большое творческое удовольствие», — признается Екатерина.

Помимо съемок в кино, она служит в Театре на Малой Бронной, там успевает не только выходить на сцену, но и ставить спектакли. В ее послужном списке их два — «Самоубийца» и «Квартира Коломбины», а весной этого года ожидается премьера третьего — «Незнайки».

Екатерина уверяет, что спектакль будет добрым и без сюрпризов от нового худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Ранее поклонники сериала про няню отследили судьбу еще одной дочки бизнесмена Шаталина — Ксюши. Во время съемок она была еще маленькой, но прошли годы и Ирина Андреева успела вырасти и сильно измениться, чем очень удивила поклонников, сообщает 5-tv.ru.