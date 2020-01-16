Кудрявцева запечатлела, как годовалая дочка кормит кота и дает «пять» преподавателю

Лера Кудрявцева воспитала сына Жана. Сейчас ему уже 29 лет, и он уже воспитывает своего ребенка. Неудивительно, что, выйдя замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова, телеведущая захотела вновь познать радость материнства. Летом 2018 года она родила дочку Марию. Теперь каждую свободную минуту телеведущая уделят девочке. К слову, малышка растет настоящей красавицей.

Не раз Лера брала наследницу с собой в путешествия. Она не жалеет денег на гардероб для крохи. У девочки уже несколько пуховиков, шапочек и обуви. Также телеведущая водит малышку на развивающие занятия. На днях она показала, каких успехов добилась Маша. На кадрах она сдувает мячики с ладони преподавательницы, а потом дает ей «пять». Также она научилась находить разные предметы и собирать пирамидки.

А вот сама Кудрявцева научила наследницу кормить своего кота. На видео она запечатлела, как девочка дома берет пакетик с едой и насыпает в миску пушистому обитателю дома обед. «Молодец! Киса кушает, обед», — похвалила ее мама.

Поклонники похвалили подрастающую дочку звезды. Они поразились тому, какая она самостоятельная. «Какая красавица! Чудо ребенок!! А какие у вас глазки, красотка!», «Прелестная кнопочка! А какие ресницы!», «Какая прелестная девочка, очень на вас похожа», «Накормила кота, умничка», «Как она пятюню дала, наша девочка», «Очень сообразительная», «Уже знает животных и самолет, вау», — прокомментировали пост подписчики.