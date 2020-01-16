ЗВЕЗДЫ

«У Симоны научилась?»: Терешину раскритиковали за сосущую палец ноги дочь

Ранее нечто похожее на публику продемонстрировала дочь Алены Шишковой — Алиса.

«У Симоны научилась?»: Терешину раскритиковали за сосущую палец ноги дочь
Татьяна Терешина/Фото: https://www.instagram.com/p/B7Qr0e0iQpN/

40-летняя певица Таня Терешина подверглась критике за сосущую палец ноги дочь. Неоднозначный снимок мать двоих детей обнародовала на личной странице в Instagram. На днях семья Терешиной отметила день рождения сына — малышу исполнился ровно год. Первый юбилей Арсений-Остап отпраздновал в кругу исключительно близких людей — старшей сестры Арис, а также мамы и папы.

На опубликованном послепраздничном снимке 6-летняя Арис с трепетом то ли целует, то ли посасывает большой палец ноги брата. Внимательные комментаторы не смогли пройти мимо увиденного и тут же напомнили певице скандал, фигурантами которого стали Симона Юнусова и ее внучка — Алиса Шишкова. Тогда звездную бабушку раскритиковали за то, что та позволяет внучке брать в рот грязные пальцы родственницы.

«Это она у Симоны Юнусовой научилась?!» — вопрошают люди.

Сама Терешина оправдываться перед комментаторами не стала. Она заявила, что не понимает, о чем идет речь.

«Праздник удался! Целуем ваши ножки», — сопроводила она фото трогательной подписью.

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«У Симоны научилась?»: Терешину раскритиковали за сосущую палец ноги дочь
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