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«А вам какая Зи больше нравится?»: Зиверт показала себя настоящую

Певица предстала перед поклонниками без макияжа и прически.

«А вам какая Зи больше нравится?»: Зиверт показала себя настоящую
Зиверт. Фото Global look press.

Многие уже давно привыкли к необычным сценическим образам 29-летней певицы Юлии Зиверт (сценический псевдоним Zivert), с ее яркими париками, футуристическими нарядами и запоминающимся макияжем. Из-за этого девушка кажется дерзкой, раскованной и немного заносчивой. Поэтому ее заявление о том, что она чувствует себя совсем иначе, немало озадачило поклонников.

В своем блоге звезда решила предстать перед ценителями своего творчества такой, какой ощущает себя на самом деле. На фото в Instagram люди увидели нежную девушку без макияжа, образ которой никак не вязался с тем, что видят россияне на телеэкранах.

«Как бы я, конечно, не питала любовь к бесконечному разнообразию сценических образов, париков и всевозможным преображениям за счет экспериментов с мейкапом и всякими странными прическами, ближе всего к собственному центру я ощущаю себя такой… Босоногой островитянкой с выгоревшими, солеными, вечно мокрыми волосами, подгоревшим носом, чистой, дышащей кожей и этой затуманенной беспечностью. А вам какая Зи больше нравится?» — написала она.

«Разная. Иначе скучно», — ответила Юлии Анита Цой.

«Главное, никогда не идти против себя, дорогая. А в каждом из нас живет как минимум парочка личностей. В тебе органично все», — обозначилась Ирина Нельсон.

«Эта девочка огонь», — написал Гуф по-английски.

Кстати, рэпер на одном из шоу «Осторожно, Собчак!» признался, что неровно дышит к Зиверт. Однажды он даже написал ей об этом в директ Instagram, но певица проигнорировала послание музыканта.

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ZivertБез макияжаЮлия Зиверт
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«А вам какая Зи больше нравится?»: Зиверт показала себя настоящую
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