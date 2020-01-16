ЗВЕЗДЫ

«Молодец!»: годовалый внук Юдашкина покорил Пугачеву своим пением

Малыш восхитил не только многих поклонников деда, но и некоторых звезд.

«Молодец!»: годовалый внук Юдашкина покорил Пугачеву своим пением
Валентин и Марина Юдашкины с внуками. фото: instagram.com/marinayudashkina/

Как известно, у Валентина Юдашкина и его жены Марины есть дочь Галина. Она помогает отцу развивать Модный дом. Сама девушка создает одежду для детей и в прошлом году по работе уехала на время жить в Гонконг. Она также успевает воспитывать двоих детей. Аркадию уже год, а Анатолию — четыре. Они уже привыкли к новому месту жительства и даже немного говорят на английском языке.

Минувшие новогодние каникулы чета Юдашкиных провела в Китае, чтобы быть вместе с малышами. А теперь Галина присылает родителям видео с сыновьями. На новом ролике запечатлен Аркадий, сидящий на специальном стульчике. По всей видимости, он ждал, пока его покормят. Чтобы не заскучать, мальчик запел. Вероятно, он напевал английские слова. Его звонкий голос разносился по комнате. При этом малыш пританцовывал.

«Вот и наш Аркадий запел!» — умилилась Марина Юдашкина.

Отреагировала на видео и Алла Пугачева, которая не скрывает, что любит внуков модельера. «Молодец!» — похвалила она мальчика, который явно ее покорил. «Тембр очень приятный», — присоединилась Зара.

«Ну что это за человек такой Аркадий, которого, как видишь, так хочешь тискать немедленно?» — не смогла остаться в стороне и Эвелина Хромченко. Некоторые поклонники согласились со звездами.

«Какая лапочка! Певулечка», «Дедушкин ксерокс», «Красивый, маленький Юдашкин», «Талантливый пацан», — прокомментировали пост подписчики.

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Валентин ЮдашкинГалина ЮдашкинаЗвездные детиМарина Юдашкина
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«Молодец!»: годовалый внук Юдашкина покорил Пугачеву своим пением
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