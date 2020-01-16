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Cын Яковлевой набрал вес и продемонстрировал могучий торс в татуировках

Денис Шальных увлекается бодибилдингом и планирует вывести наколки с лица.

Cын Яковлевой набрал вес и продемонстрировал могучий торс в татуировках
Елена Яковлева с сыном . фото: instagram.com/tdbndie/

Актриса Елена Яковлева не раз заверяла, что любит своего сына – Дениса Шальных. Молодой человек долго не мог найти себя. Он поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, а потом забросил учебу. С работой ему тоже пришлось непросто. Ко всему прочему, к 27 годам почти все его тело стали покрывать татуировки. Даже свое лицо он не пощадил.

Правда, в конце прошлого года Денис стал сводить свои татуировки и начал с лица. Пропали тату с щеки, лба и подбородка, но большинство изображений еще осталось. Яковлева не одобряла увлечение сына таким искусством, но препятствовать ему не могла, за что ее многие критиковали. Шальных хотел продолжить сведение перманентного рисунка с тела, хоть это очень болезненно и дорого, но пока он прячет свое лицо. Подобные процедуры можно проводить лишь раз в 30 дней.

Зато на днях молодой человек оголил свой торс, который тоже полностью покрыт картинками. Денис увлекается бодибилдингом, поэтому у него рельефная фигура. Ко всему прочему, он набрал вес и теперь его торс выглядит мощно. При росте 187 см он весит 96 килограммов. Отметим, что раньше он зарабатывал персональными тренировками, но потом забросил работу тренера.

«Не знаю, на самом деле, куда двигаться по форме. Бодрее всего чувствовал себя при весе 88–90 килограммов, но это что-то типа предсоревновательной истории», — написал сын Яковлевой.

Денис Шальных
Фото: instagram.com/tdbndie/

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Cын Яковлевой набрал вес и продемонстрировал могучий торс в татуировках
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