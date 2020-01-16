«У него дьявольское обаяние»: Дунаевский рассказал, почему отпустил Андрейченко к Шеллу

Композитор Максим Дунаевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что его четвертая супруга, актриса Наталья Андрейченко, ушла от него в восьмидесятых годах прошлого века к австрийскому режиссеру и актеру Максимилиану Шеллу.
«Все в нашей жизни случайно. Я работал на «Ленфильме». У меня, как сейчас помню, был номер с роялем. Я пошел однажды в буфет за едой, а вернулся уже с Андрейченко. Она обаятельная, энергичная, застольная», — заявил композитор.
Как сказал Дунаевский, он сам отпустил Андрейченко к актеру Шеллу.
«Шел 1984 год. Время было застойное. Многие люди искусства посматривали в те годы на Запад. Они искали выход своим талантам. Как раз в жизнь Наташи пришел Максимилиан Шелл. У них завязались романтические отношения. Мы с ним общались, он приходил к нам в дом. Я не скажу, что сразу Наташа влюбилась. У него дьявольское обаяние. Я это все видел. Я был готов к чему-то, к переменам», — отметил Максим Дунаевский.
По словам композитора, вскоре начались ночные звонки от австрийского друга жены.
«Я подумал, что для актрисы это грандиозный выход в мир, и отпустил ее к нему. Да, она в итоге не стала звездой Голливуда, но ее жизнь стала намного интереснее. Она попросила меня быстро развестись. Мы в день развода плакали на плече друг у друга. Чувства тогда в нас еще не остыли. Наверное, это был искусственный разрыв. Я ни о чем никогда не жалею. Даже о том расставании вспоминаю сейчас с улыбкой», — сказал Максим Дунаевский.