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«У него дьявольское обаяние»: Дунаевский рассказал, почему отпустил Андрейченко к Шеллу

Композитор признал, что из семи жен единственная, кто ушел от него сама, была как раз четвертая супруга.

«У него дьявольское обаяние»: Дунаевский рассказал, почему отпустил Андрейченко к Шеллу
Дунаевский сам отпустил Андрейченко к Шеллу/http://globallookpress.com/

Композитор Максим Дунаевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что его четвертая супруга, актриса Наталья Андрейченко, ушла от него в восьмидесятых годах прошлого века к австрийскому режиссеру и актеру Максимилиану Шеллу.

«Все в нашей жизни случайно. Я работал на «Ленфильме». У меня, как сейчас помню, был номер с роялем. Я пошел однажды в буфет за едой, а вернулся уже с Андрейченко. Она обаятельная, энергичная, застольная», — заявил композитор.

Как сказал Дунаевский, он сам отпустил Андрейченко к актеру Шеллу.

«Шел 1984 год. Время было застойное. Многие люди искусства посматривали в те годы на Запад. Они искали выход своим талантам. Как раз в жизнь Наташи пришел Максимилиан Шелл. У них завязались романтические отношения. Мы с ним общались, он приходил к нам в дом. Я не скажу, что сразу Наташа влюбилась. У него дьявольское обаяние. Я это все видел. Я был готов к чему-то, к переменам», — отметил Максим Дунаевский.

По словам композитора, вскоре начались ночные звонки от австрийского друга жены.

«Я подумал, что для актрисы это грандиозный выход в мир, и отпустил ее к нему. Да, она в итоге не стала звездой Голливуда, но ее жизнь стала намного интереснее. Она попросила меня быстро развестись. Мы в день развода плакали на плече друг у друга. Чувства тогда в нас еще не остыли. Наверное, это был искусственный разрыв. Я ни о чем никогда не жалею. Даже о том расставании вспоминаю сейчас с улыбкой», — сказал Максим Дунаевский.

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Тэги:

Максим ДунаевскийМаксимилиан ШеллНаталья АндрейченкоПрограмма "Судьба человека"
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«У него дьявольское обаяние»: Дунаевский рассказал, почему отпустил Андрейченко к Шеллу
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