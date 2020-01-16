«Помогла любовь Таи»: муж Повалий попал в больницу

Непросто начался 2020-й год для супруга украинской певицы Таисии Повалий Игоря Лихуты. 58-летний музыкант попал в больницу прямо на новогодние праздники, сообщает сайт Дни.ру.

Лихуте пришлось провести в клинике три дня, мужчину прокалывали антибиотиками, делали компьютерную томографию и прочие процедуры. Свой диагноз мужчина решил оставить в секрете.

Каждый день в больничной палате появлялась заботливая супруга, которая и сейчас внимательно следит за здоровьем своего мужа.

«Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу», — рассказал порталу Игорь.

Отметим, что для 55-летней Таисии Повалий брак с Лихутой второй, вместе они уже 25 лет, совместных детей не имеют. А вот от первых отношений с клавишником Владимиром Повалием у нее есть 36-летний сын Денис Повалий и внук.