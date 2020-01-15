«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров

У актрисы Катерины Шпицы весьма популярный Инстаграм. На страницу героини фильма «Елки 5» подписано более 750 тысяч человек, которых девушка часто радует откровенными видео и фотографиями. На днях в ее аккаунте появилось видео, где 34-летняя Шпица в купальнике идет к морю, а потом бежит обратно. Интимный наряд актрисы предсказуемо собрал тысячи лайков и массу неоднозначных сообщений, в которых комментаторы взялись спорить, о допустимости такого вида для публичной личности, молодой мамы и невесты.

Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам. Начала актриса со слов «А Катька слушает да ест» и отметила, что мало кто приходит в Инстаграм за вдохновением, интересуясь текстами и личностью автора. Зато очень много тех, кому надо выместить зло от своего никчемного существования, — отметила актриса и рассказала, что она думает о сексуальности.

«Я бы вдул», «Вы не такая», «Вам фото в купальнике не идут», «Вот как ни старайся, я б с тобой не стал», «Бревно, ни талии, не бедер», «Сделай сиськи»… Разве психологически зрелый, умный, счастливый человек такое напишет? Люди в обморок падают от очертания женского соска под одеждой, фантазируют об оральных утехах, увидев на фото приоткрытый рот, усматривают пошлость в арбузе, который положили между ног, чтоб удобнее было вырезать мякоть, не рискуя уронить все в песок… Оспади, боюсь подумать, что будет, если сняться в купальнике среди бананов:)», — иронизирует Шпица.

Катерина заявила, что сексуальность – это центральный аспект бытия человека, но не только секс, а целый комплекс характеристик. «Цепляет не одно тело, а личность в совокупности. Я не жажду быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин планеты всей», — пишет актриса.

В конце своего откровенного послания Шпица пояснила, что черно-белое фото, на котором она стоит в прозрачной юбке и лифчике, создавалось для документального проекта на Кинотавр-2019.

«Перед красной дорожкой. Я ем. Потом надену платье. Кто-то будет мучительно гадать, есть аль нет на мне нижнее белье, а я – о красоте момента. Каждому свое», — заключила Катерина Шпица.