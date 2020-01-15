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«Зачем ты бровь побрила?»: четырехлетняя дочь Бородиной шокировала маму

Телеведущая только на второй день заметила, что ее ребенок сделал.

«Зачем ты бровь побрила?»: четырехлетняя дочь Бородиной шокировала маму
Ксения Бородина. фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина не раз признавалась, что редко проводит время с подругами, так как семья для нее важнее. Телеведущая много работает, поэтому каждую свободную минуту стремится уделять детям. У нее подрастает 10-летняя дочь Маруся и четырехлетняя Теона. Если старшая занимается художественной гимнастикой и учится в школе, то ее сестра еще слишком маленькая, поэтому у нее больше вольностей дома.

Так, накануне Бородина была шокирована поступком младшей наследницы. Она заметила, что у девочки что-то изменилось во внешности. Телеведущая осознала, что девочка сбрила себе бровь. Она ее отругала на камеру. «Мася зачем ты это сделала? Зачем ты бровь побрила? Ты это вчера сделала?» — стала допрашивать Теону мама. Девочка в какой-то момент чуть не заплакала, а потом попыталась уйти в другую комнату, но Ксения ее остановила.

«Господи… Ну вот что сказать про этого ребенка и смех и грех!!! Уже все бритвы спрятали, но все равно она нашла. Увидела 2 недели назад, как папа в ванной брился и пошло дело. После этого видео поругала, скажу честно. Потому что первый раз объяснила спокойно, она не поняла. Пришлось строго поговорить с актрисой», — высказалась телеведущая.

К слову, дочка не так давно взялась за карандаш и нарисовала себе брови, насмотревшись на свою маму, которая каждый день делает себе макияж. Тогда Бородина тоже была изумлена, но она точно не ожидала, что ребенок доберется до лезвия, так как это может быть опасно. Поклонники отметили, что это нормально для девочки. Многие в таком возрасте пытаются делать макияж, носить мамину обувь и повторяют все за взрослыми.

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«Зачем ты бровь побрила?»: четырехлетняя дочь Бородиной шокировала маму
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