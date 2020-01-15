ЗВЕЗДЫ

«Вся в отца»: трехлетняя дочка Безрукова устроила домашний спектакль

Актер запечатлел наследницу в костюме собаки.

«Вся в отца»: трехлетняя дочка Безрукова устроила домашний спектакль
Сергей Безруков. фото: instagram.com/s_bezrukov/

Сергей Безруков успевает руководить театром и гастролировать с собственной рок-группой «Крестный папа». Актер в свое время был женат на Ирине Безруковой, но потом их брак распался. Вот уже почти четыре года она счастлив с Анной Матисон. Молодая супруга ждет его с гастролей с детьми. Она ведет хозяйство и умеет печь тортики, которые артист очень любит.

На Новый год Сергей радовался семейной идиллии. Его годовалый сын Степан резвился, а дочка Мария помогала тогда маме на кухне с приготовлениями. А перед очередным отъездом актер пустился в вальс с трехлетней дочкой. К слову, время от времени он берет детей с собой в театр. Похоже, что это вдохновило Марию и теперь она тоже пробует быть актрисой.

На новом фото Безруков широко улыбается, обнимая наследницу, облаченную в костюм собаки. «Детские спектакли на дому! Самый популярный персонаж у нас был Джон Сильвер, что вполне понятно!!! Пираты в тренде по-прежнему…. А кем вы были в эти праздники?», — поинтересовался он.

Поклонники в очередной раз восхитились Сергеем, назвав его прекрасным папой. А некоторые не узнали подросшую дочь звезды. «Это Маша? Вообще не узнала», «А глаза — то папины, улыбки одинаковые. Очень тёплая фотография», «Какая открытая улыбка у Маши! Здорово!», «Красивые! А Маша вся в отца», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые перепутали девочку с ее братом, что насмешило Безрукова.

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дети звездЗвездные детиНовости googleСергей БезруковСергей Безруков и Анна Матисон
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«Вся в отца»: трехлетняя дочка Безрукова устроила домашний спектакль
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