«Ее ждет виселица, расстрел»: Тамара Семина снова сорвалась на Цымбалюк-Романовскую

Актрису оскорбили слова оппонентки про то, что она пыталась «залезть в постель» к женатым порядочным мужчинам.

Скандал между актрисой Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской разгорелся в Сети с новой силой. Напомним, первая, являясь давней подругой Армена Джигарханяна, никогда не любила вторую и вставала на сторону предыдущей жены легендарного актера Татьяны Власовой. Недавно она пришла на передачу «Пусть говорят» и поддержала Власову, вернувшуюся к своему супругу в тяжелый для него час.

Ее высказывание стало поводом для Цымбалюк-Романовской вспомнить о своей оппонентке и сказать о ней «пару ласковых».

«Она в молодости напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым порядочным артистам, – написала Виталина в социальной сети. – Ее гнали палками».

Журналисты передали эти слова 81-летней Семиной, и та в ответ выдала большую гневную тираду. Актриса заявила, что за такие высказывания на Романовскую можно смело подавать в суд.

«Призвать всех свидетелей, жен партнеров, которые остались живы. И тогда ее ждет виселица, расстрел и бог знает что. Или пусть ее отдадут на растерзание толпы. Меня зрители обожают. Они знают всю мою подноготную и понимают, что такого, о чем говорит эта дама, никогда не было», — цитирует Семину издание «Собеседник».

Актриса посетовала на то, что сейчас на дворе время таких личностей, как Виталина, которые «хватаются за ширинки» состоятельных людей, а на самом деле им нужны кошельки. По ее словам, она не собиралась участвовать в разборках со скандальной пианисткой — это телевизионщики обманным путем затащили ее на памятную передачу с участием третьей жены Джигарханяна.

Даже сейчас, Семина радуется, что не сидит в Интернете и не читает, что там пишет ее оппонентка. В интервью она назвала Виталину молью и пожелала ей испытать настоящую любовь, чтобы перестать соблазнять чужих мужчин.