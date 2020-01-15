Верные семье: Кейт Миддлтон и принц Уильям храбро появились на публике

15 января у старшего внука королевы Елизаветы с супругой запланирован официальный визит в город Брэдфорд в Западном Йоркшире. 38-летняя Кейт Миддлтон появилась на публике в платье в клетку бренда Zara, в темно-зеленом пальто от Alexander McQueen. Образ дополняли черные бархатные туфли и миниатюрная черная сумочка Aspinal.

У Кейт и Уильяма запланирован визит в ратушу, а также посещение нескольких благотворительных организаций и семинаров, в том числе на тему укрепления связей между бабушками-дедушками и внуками. Особенно любопытно заявленная тематика выглядит в свете отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий.

Представителей британской монархии встречала огромная толпа поклонников. Герцогиня Кейт приветливо махала толпе, а принц Уильям остановился поговорить с местными бизнесменами. Журналисты отметили, что, несмотря на тяжелый период в королевской семье, пара держится храбро.

Ранее мы сообщали, что принц Уильям хочет, чтобы его супруга Кейт Миддлтон получила титул принцессы, как его мама Диана.