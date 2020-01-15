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Это фиаско: Бузовой не удалось эротично выйти из бассейна к любимому

Видео с оконфузившейся певицей появилось в социальной сети.

Это фиаско: Бузовой не удалось эротично выйти из бассейна к любимому
Ольга Бузова не упускает возможности повеселить поклонников. Фото: globallookpress.com

Романтические каникулы Ольги Бузовой и ее долгожданного возлюбленного Давида Манукяна в Таиланде продолжаются. Пара, конечно, немного перебарщивает с демонстрацией своих чувств, но сглаживает это юмором.

На свежем видео, которое появилось на странице певицы в Instagram, Ольга плавает в бассейне, а затем решает сексуально выбраться из воды к своему загорающему бойфренду. На заднем плане даже звучит музыка, которую часто включают во время стриптиза. Бузова, словно кошка, подкрадывается к бортику, запрыгивает на него, но, когда настает момент закинуть ноги «на сушу», становится понятно, что грацию этого момента артистка не продумала.

Поняв свою оплошностью, Ольга с улыбкой падает обратно в воду и, смеясь, чуть было не захлебывается. Снимавший ее на видео Дава показывает любимой большой палец. Поклонники певицы тоже оценили юмор произошедшего восхищенными комментариями.

Что тут скажешь, Бузова — мастер в развлечении аудитории. Это видео получилось лучше, чем тот ролик в бассейне, когда звезда чуть было не упала с высоты второго этажа.

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Это фиаско: Бузовой не удалось эротично выйти из бассейна к любимому
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