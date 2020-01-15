«Кто — платье получит, а кто — 150 тысяч»: Миро прошлась по «щедрой» Рудковской

Яна Рудковская каждый год помогает своему возлюбленному Евгению Плющенко работать над новыми ледовыми шоу. В этом году они представили сказочную постановку «Золушка», в которой приняли участие Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Шоу прошли с аншлагами в Москве и Санкт-Петербурге. Как известно, Илья Авербух тоже создает ледовые постановки с олимпийскими чемпионами.

Рудковскую на днях возмутило, что он платит серебряному призеру олимпийских игр Евгении Медведевой всего 150 тысяч рублей за участие в шоу. «Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — высказалась она. При этом сама Яна не стала озвучивать, сколько Плющенко платит своим артистам. Ранее она рассказала, что для Сотниковой и Липницкой были сшиты кутюрные платья из ткани, которую привезли из Франции. «Также мы с Евгением щедро малышек одариваем подарками и цветами. Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни», — похвасталась своей щедростью блондинка.

О происходящем решила высказаться скандальный блогер Лена Миро. Она назвала Рудковскую щедрой Карабасиной и Бабой Ягой. «Ну, что сказать по поводу этой неслыханной щедрости? Молодец, Яна! Так и надо с этими спортсменами! Толку от них для народного хозяйства все равно никакого», — стала иронизировать девушка. Она уверена, что платья фигуристок были сшиты на скорую руку и ткань была привезена из-под Парижа с арабского рынка.

«Смотри, мол, девочка, счастье какое тебе привалило! Почувствуй, дура, себя принцессой!» — язвит Миро.

Она сравнила ледовые шоу Яны с театром Карабаса из знаменитой сказки про Буратино. Она напомнила, что юные спортсменки катаются до мозолей. «Кто — платье получит, а кто — 150 тысяч. Пока ножки прыгают, с голоду не подохнешь. Ну, а потом, можно сесть экспертом на диванчик к Малахову, когда Баба Яга прогонит тебя с батоном хлеба вон из шоу. Сами организаторы ледовой самодеятельности зашибают десятки миллионов рублей, пользуясь повальной безвкусицей населения. У ширнармасс выбор ведь небольшой — или концерт Оли Бузовой, или ледовое шоу», — пояснила свою точку зрения блогер.

Лена уверена, что платья в итоге придется вернуть и девочкам они вовсе не достанутся. Более того, блогер не понимает, зачем люди ходят на подобные ледовые шоу и отдают свои деньги, на которые потом Рудковская пополняет свой гардероб, об этом блогер написала на своей странице в LiveJournal.