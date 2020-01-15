«Поешьте уже»: похудевшей Гагариной посоветовали потолстеть

Певица отдыхает на Мальдивах с дочкой, мужем и мамой, а ее фото в соцсетях активно комментируют.

Певица Полина Гагарина с семьей улетела на Мальдивы, откуда радует поклонников откровенными фотографиями в купальниках. И хоть дорога до райских островов была нелегкой, особенной для двухлетней дочки звезды Мии, сейчас все забылось. 15 января Гагарина опубликовала в Инстаграм новую фотографию, на которой она стоит среди зеленых пальм в купальнике темного цвета. Под ярким снимком экс-наставница шоу «Голос» посоветовала подписчикам, какой сериал посмотреть.

«Зов джунглей. Помните такую передачу! А если по поводу «что посмотреть?» очень рекомендую «Утреннее шоу», сериал», — написала Полина.

Вместе с Гагариной на Мальдивах отдыхают ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков и их общая дочь Мия, за которой присматривает мама Полины.

Поклонники отметили, что певица поставила в публикации хэштег #амазонка и согласились, что звезда отлично выглядит. «Прекрасное создание!», «Полина, вы очень красивая», — пишут одни фанаты, а вот другие считают, что девушка слишком исхудала и ей пора бы остановиться: «Поешьте уже, а!», «Поля, айда манты кушать!».

Многие комментаторы написали, что тоже смотрели сериал «Утреннее шоу» и считают его очень интересным.

Ранее мы писали, что в одном из эпизодов сериала про телевизионную журналистику и харассмент снялась российская теннисистка Мария Шарапова. Главные роли в проекте играют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. «Утреннее шоу» уже получило высокие оценки от критиков.