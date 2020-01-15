ЗВЕЗДЫ

Красивая хозяйка: Лопырева угостила друзей пельменями с драгоценным бриллиантом

Модель решила соблюсти старинную традицию.

Красивая хозяйка: Лопырева угостила друзей пельменями с драгоценным бриллиантом
Виктория Лопырева. фото: globallookpress

Виктория Лопырева не так давно стала замужней девушкой. Она тайно расписалась со своим возлюбленным Игорем Булатовым в ЗАГСе. А вот пышную свадьбу модель решила отложить на потом. Она планирует устроить грандиозное торжество. А пока же путешествует с новоиспеченным супругом и своим сыном Марком Лео, которому скоро исполнится один год.

Как и большинство россиян, Виктория отпраздновала старый Новый год. Она собрала дома гостей. Девушка даже в домашней обстановке выглядела изумительно. Идеальная укладка, макияж, маникюр и платье в пол с нежным принтом подчеркнули ее красоту. В таком виде она лепила пельмени с сюрпризами. Лопырева заметила, что эта традиция распространена на юге России, а также в Балканских странах.

Фото: instagram.com/lopyrevavika/

В пельмени или вареники следует положить монетку. Тот, кому достанется блюдо с этим сюрпризом, будет иметь хороший заработок в новом году. Виктория разложила несколько подобных подарков. В один из пельменей она положила украшение. «Здесь есть одно настоящее украшение, причем с настоящим бриллиантом. Оно достанется тому, кто его вытащит. И это кольцо, которое ознаменует свадьбу или помолвку», — объявила хозяйка застолья. Позже она призналась, что приготовила колечко для своей подруги, которая, по всей видимости, хочет замуж.

«В этом году в нашем домашнем giveaway были сюрпризы в виде ярких эмоций, прибавления семейства и дааааже помолвочного кольца, которое я бережно приготовила для своей подруги. Ну а кто выиграл год полный приключений и — останется за кадром, как и то с каким азартом гости втянулись в процесс поиска заветного сюрприза», — пояснила Виктория.

Одни поклонники восхитились тому, что звезда умеет готовиться, а другие поразились ее наряду. «Хочу такое платье, огонь», «Хозяюшка!!! Теперь буду знать что заказывать когда в гости соберусь», «Вика, прям худенькая», «такое очаровательное платье и домашний уют», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостиЗвездный стильЛопырева и БулатовНовости googleпельмени
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Красивая хозяйка: Лопырева угостила друзей пельменями с драгоценным бриллиантом
Интересно?
Поделись с друзьями: