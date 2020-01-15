«Дух захватывает»: невестка Пугачевой восхитила пикантной фотосессией в бикини

Вместе с 28-летним Никитой Преснякова невестка Аллы Борисовны проводит январские каникулы на Бали. По словам модели, она с нетерпением ожидала того момента, когда они с мужем отправятся в отпуск. Алена Краснова подметила, что с солистом группы Multiverse они поселились в самом сердце джунглей, выбрав отель с бассейном.

На отдыхе возлюбленная старшего сына Кристины Орбакайте приняла участие в импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram модель поделилась понравившимся ей снимком, представ перед объективом фотокамеры в купальнике.

«Дух захватывает от этого невероятного вида», — отметила Алена.

Поклонники возлюбленной Никиты Преснякова по-достоинству оценили пикантную фотосессию девушки. Сама Алена пожаловалась на то, что она успела обгореть, плавая в бассейне и загорая на местных пляжах. Нежная кожа супруги музыканта приобрела красноватый оттенок в зоне декольте, на плечах. Кроме того, у модели обгорел нос.

«Думаю, что через год сделаете Кристину бабушкой!!», «Муж от такой красоты не устоит», «Алена, красота какая!! Ты просто супер», «Очень атмосферная локация, просто супер… Прекрасного вам отдыха», «Волшебство», — отметили поклонники модели.

Отметим, что Алена Краснова не только общается с родственниками мужа по материнской линии — Аллой Борисовной, шестилетними двойняшками Гарри и Лизой, шоуменом Максимом Галкиным. Супруга музыканта также смогла найти общий язык с отцом музыканта — Владимиром Пресняковым-младшим, его женой Натальей Подольской, их четырехлетним сыном Артемием, дедом Никиты — Владимиром Пресняковым-старшим и бабушкой Еленой Пресняковой.