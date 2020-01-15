«Слезы льем от зависти»: 41-летняя Летучая блеснула шикарной фигурой в бикини

Елена Летучая вслед за певицей Ани Лорак решила провести свои январские каникулы в Штатах. Если возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба на время отпуска обосновалась в калифорнийском Лос-Анджелесе, то экс-ведущая шоу «Ревизорро» отдала предпочтение Флориде. Знаменитость успела побывать на пляже в Майами, поделившись на личной страничке Instagram свежим отпускным фото.

41-летняя Летучая позировала в черном монохромном купальнике своего же бренда. Не так давно Елена занялась выпуском женской одежды. Об этом телеведущая рассказала в беседе с репортерами.

По словам девушки, идея о создании собственной линии пришла ей в голову по практическим соображением. Как выяснилось, Летучая часто сталкивалась с проблемой из-за отсутствия нужных ей размеров.

Отправляясь по магазинам, знаменитость не могла найти ту вещь, которая полностью соответствовала ее параметрам, а главное качеству. В особенности, когда речь заходила о нижнем белье. Так, Елена решила заняться выпуском боди, футболок, купальников и других предметов женского гардероба.

К слову, большинство подписчиков в Instagram знаменитости по достоинству оценили свежий снимок Летучей в мини-бикини, подметив, что телеведущая обладает сногсшибательной фигурой.