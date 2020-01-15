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«Слезы льем от зависти»: 41-летняя Летучая блеснула шикарной фигурой в бикини

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» проводит январские каникулы во Флориде.

«Слезы льем от зависти»: 41-летняя Летучая блеснула шикарной фигурой в бикини
Лена Летучая (Фото: Globallookpress.com)

Елена Летучая вслед за певицей Ани Лорак решила провести свои январские каникулы в Штатах. Если возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба на время отпуска обосновалась в калифорнийском Лос-Анджелесе, то экс-ведущая шоу «Ревизорро» отдала предпочтение Флориде. Знаменитость успела побывать на пляже в Майами, поделившись на личной страничке Instagram свежим отпускным фото.

41-летняя Летучая позировала в черном монохромном купальнике своего же бренда. Не так давно Елена занялась выпуском женской одежды. Об этом телеведущая рассказала в беседе с репортерами.

По словам девушки, идея о создании собственной линии пришла ей в голову по практическим соображением. Как выяснилось, Летучая часто сталкивалась с проблемой из-за отсутствия нужных ей размеров.

Отправляясь по магазинам, знаменитость не могла найти ту вещь, которая полностью соответствовала ее параметрам, а главное качеству. В особенности, когда речь заходила о нижнем белье. Так, Елена решила заняться выпуском боди, футболок, купальников и других предметов женского гардероба.

К слову, большинство подписчиков в Instagram знаменитости по достоинству оценили свежий снимок Летучей в мини-бикини, подметив, что телеведущая обладает сногсшибательной фигурой.

«Слезы льём от зависти!!», «Богиня в Майами, фигурка божественная», «Идеальная во всем!! Как можно так выглядеть после сорока?!», «Потрясающе выглядите», «Когда тебе 41 и ты идеальна! Молодец Елена, очень приятно смотреть!» — обратились к Летучей ее поклонники.

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Елена Летучаяестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮрий Анашенков
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«Слезы льем от зависти»: 41-летняя Летучая блеснула шикарной фигурой в бикини
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