ЗВЕЗДЫ

«Горячий» снимок Кардашян набрал за 1 час миллион лайков

На фото звезда предстала в миниатюрном купальнике.

«Горячий» снимок Кардашян набрал за 1 час миллион лайков
Ким Кардашян. Фото Global look press

Некоторые блогеры (особенно начинающие) из кожи вон лезут, чтобы сделать удачный снимок и заработать большое количество лайков. Но не Ким Кардашян. Этой звезде достаточно «щелкнуться» в своей гардеробной в купальнике или нижнем белье.

И неважно, если кадр не будет отстроен по композиции, а в объектив камеры попадет масса ненужных вещей.

Так произошло и на этот раз. Ким сделала обычное селфи, примеряя свои купальники в гардеробной, совсем не утруждая себя мыслями о виде вокруг нее. В результате столь банальный снимок набрал миллион лайков всего за час публикации.

И в самом деле, стоит ли переживать о разбросанных рядом вещах, если в кадре столь аппетитная девушка?

А вам нравится фигура Ким Кардашян?

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«Горячий» снимок Кардашян набрал за 1 час миллион лайков
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