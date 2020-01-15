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«Очаровательная и задорная улыбка!»: Пегова покорила Интернет детским снимком

41-летняя актриса легко узнается на фото.

«Очаровательная и задорная улыбка!»: Пегова покорила Интернет детским снимком
Ирина Пегова. Фото Global look press.

Актриса Ирина Пегова порадовала своих поклонников архивной фотографией из детства, выложив ее в личный блог. На черно-белом снимке запечатлена типично советская девочка – в коротенькой юбочке, кофточке на замке и вытянутых на коленках колготках.

«Одна из любимых фотографий из детства!» — подписала снимок звезда.

«Все такая же очаровательная и задорная улыбка у Вас сейчас!», «Глядя на это фото, невозможно предугадать, какими весомыми талантами будет обладать Ирина», — прокомментировали снимок подписчики заслуженной артистки.

Кстати, детство актрисы прошло далеко от столицы, ее Родина – город Выкса Нижегородской области (в то время Горьковской). Здесь она и начала свои первые шаги к успеху. Ирина не стремилась покорять Москву, а поступила в местное театральное училище, однако ее талант заметил московский режиссер Петр Фоменко и пригласил на свой курс в ГИТИС.

Будущая звезда прошла конкурсный отбор и поступила в престижный вуз. После его окончания была сразу принята в Московский театр «Мастерская Фоменко». Ее первая главная роль в кино случилась в 2003 году в фильме Алексея Учителя «Прогулка».

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«Очаровательная и задорная улыбка!»: Пегова покорила Интернет детским снимком
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