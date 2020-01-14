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«На Матильду похожа»: поклонники спутали новую жену Шнурова с бывшей

Лидер группировки «Ленинград» отдыхает на Карибах с молодой супругой Ольгой Абрамовой.

«На Матильду похожа»: поклонники спутали новую жену Шнурова с бывшей
Певец Сергей Шнуров . Фото: КП/Золото Олег

Популярный певец Сергей Шнуров уехал отдыхать на Карибские острова вместе с молодой супругой Ольгой Абрамовой. Шоумен регулярно публикует фотографии в своем Инстаграм, обязательно сопровождая их фирменными матерными стишками. А вот свою новую жену лидер группировки «Ленинград» показывает редко. В отличие от Матильды, с которой он прожил в браке 8 лет. Поклонники до сих пор с грустью вспоминают красивую эпатажную пару и грустят, что их любовь закончилась. Шнуров и сам неоднократно называл Матильду мечтой и именно рядом с ней он стал стильно одеваться и продумывать свои образы.

Певец Сергей Шнуров и Елена Мозговая. Фото
Певец Сергей Шнуров и Елена Мозговая. Фото: КП/Фролов Михаил

На новом фото певец опубликовал Ольгу Абрамову, которая стоит на палубе яхты и посвятил ей красивый стих:

«Как поймать Жар-птицу,
И не уколоться.
С жадностью напиться
Из любви колодца.
Огненные перья
Запалят свечу.
Подкрадусь как зверь я,
И пощекочу».

Новая избранница Сергея Шнурова на фото одета в длинное белое платье, украшенное цветами, волосы девушки прикрывает платок, на глазах очки. Поклонники в комментариях отметили, как сильно Абрамова похожа на Матильду.

«Профиль Матильду напоминает», «Это что вторая Матильда?», — удивляются подписчики и между делом отмечают, что фотографии предыдущей супруги Шнуров постил часто и охотно, а вот изображений новой возлюбленной в аккаунте популярного певца почти нет.

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«На Матильду похожа»: поклонники спутали новую жену Шнурова с бывшей
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