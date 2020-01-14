«На Матильду похожа»: поклонники спутали новую жену Шнурова с бывшей

Популярный певец Сергей Шнуров уехал отдыхать на Карибские острова вместе с молодой супругой Ольгой Абрамовой. Шоумен регулярно публикует фотографии в своем Инстаграм, обязательно сопровождая их фирменными матерными стишками. А вот свою новую жену лидер группировки «Ленинград» показывает редко. В отличие от Матильды, с которой он прожил в браке 8 лет. Поклонники до сих пор с грустью вспоминают красивую эпатажную пару и грустят, что их любовь закончилась. Шнуров и сам неоднократно называл Матильду мечтой и именно рядом с ней он стал стильно одеваться и продумывать свои образы.

На новом фото певец опубликовал Ольгу Абрамову, которая стоит на палубе яхты и посвятил ей красивый стих:

«Как поймать Жар-птицу,

И не уколоться.

С жадностью напиться

Из любви колодца.

Огненные перья

Запалят свечу.

Подкрадусь как зверь я,

И пощекочу».

Новая избранница Сергея Шнурова на фото одета в длинное белое платье, украшенное цветами, волосы девушки прикрывает платок, на глазах очки. Поклонники в комментариях отметили, как сильно Абрамова похожа на Матильду.

«Профиль Матильду напоминает», «Это что вторая Матильда?», — удивляются подписчики и между делом отмечают, что фотографии предыдущей супруги Шнуров постил часто и охотно, а вот изображений новой возлюбленной в аккаунте популярного певца почти нет.