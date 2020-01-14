«Большой рынок»: Тактаров обозначил сложности работы в Голливуде

52-летний актер и режиссер Олег Тактаров обозначил сложности работы в Голливуде. Продюсер признался, что сотрудничество с зарубежной медиаиндустрией – это тяжелый труд, потому что актер должен ежедневно приходить и доказывать себе, зрителям и съемочным командам свою работоспособность, а также демонстрировать талант. Что касается направлений, то Голливуд активно поддерживает минимализм – в том или ином фильме с легкостью можно обнаружить целый список неизвестных исполнителей, однако это не делает ленту менее успешной.

«В Америке очень часто именно талантливый актер может получить роль. В основном это связано с тем, что большая конкуренция. Голливуд — это большой рынок. Продавцы своего таланта приехали со всех стран, со всех сторон», — передает слова знаменитости 360.

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Очень часто ситуацию усложняет незнание языка. Тактаров признался, что иностранцу проблематично усвоить некоторые филологические постулаты, над ними нужно работать отдельно. Что же касается его самого, то своим сотрудничеством с Голливудом Тактаров доволен, но признал – были вещи, которые он не доделал до конца, о чем периодически жалеет.