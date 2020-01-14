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«Большой рынок»: Тактаров обозначил сложности работы в Голливуде

На счету 52-летнего артиста больше десятка зарубежных работ.

«Большой рынок»: Тактаров обозначил сложности работы в Голливуде
Кадр из фильма "Хищники"

52-летний актер и режиссер Олег Тактаров обозначил сложности работы в Голливуде. Продюсер признался, что сотрудничество с зарубежной медиаиндустрией – это тяжелый труд, потому что актер должен ежедневно приходить и доказывать себе, зрителям и съемочным командам свою работоспособность, а также демонстрировать талант. Что касается направлений, то Голливуд активно поддерживает минимализм – в том или ином фильме с легкостью можно обнаружить целый список неизвестных исполнителей, однако это не делает ленту менее успешной.

«В Америке очень часто именно талантливый актер может получить роль. В основном это связано с тем, что большая конкуренция. Голливуд — это большой рынок. Продавцы своего таланта приехали со всех стран, со всех сторон», — передает слова знаменитости 360.

Очень часто ситуацию усложняет незнание языка. Тактаров признался, что иностранцу проблематично усвоить некоторые филологические постулаты, над ними нужно работать отдельно. Что же касается его самого, то своим сотрудничеством с Голливудом Тактаров доволен, но признал – были вещи, которые он не доделал до конца, о чем периодически жалеет.

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«Большой рынок»: Тактаров обозначил сложности работы в Голливуде
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