«Смогут добиться больших результатов»: астролог спрогнозировала будущее Гарри и Меган

Астролог Инна Любимова спрогнозировала будущее герцогов Сассекских Меган и Гарри после выхода из королевской семьи. Уже какой день подряд британская и мировая общественность обсуждает, что ждет принца и его верную супругу на пути к свободной жизни. Любимова считает – влюбленные приняли абсолютно верное решение, и в свободном плавании у них должно все получиться.

Астролог подчеркнула, что выход из семьи стал для Меган и Гарри серьезным шагом, который позволит им реализовать все самые сокровенные желания в отрыве от покровительства Елизаветы.

«Для Гарри это будет как новый вызов в жизни, и сделать это именно сейчас — очень хороший стимул для того, чтобы стать лучше. Ему очень важна духовная связь в браке и максимальное взаимопонимание. Получая эту духовную связь, он ради своей супруги может пойти на многие жертвы и свершения», — пояснила она в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

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Что касается конкретно Меган, то Любимова подчеркнула – ее характер и харизма помогут некогда американской актрисе реализоваться в туризме, духовности и благотворительности. Будучи истинным интровертом, Маркл тяготилась постоянными светскими выходами, теперь же она сможет вздохнуть спокойно.

«По натальной карте Меган и Гарри нужно работать за границей. Причем у Гарри реализация стоит через переезд в другую страну, но при этом ему важно сохранить мир со своей семьей», — раскрыла нюансы Любимова.