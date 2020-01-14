Психолог объяснила, почему Эмбер Херд закрутила роман с девушкой

Актрису папарацци застукали у отеля в объятиях девушки-кинооператора. И это на фоне скандального расставания звезды с Джонни Деппом. Анна Завгороднева объяснила происходящее.

Последние три года в прессе не утихают обсуждения скандального развода Эмбер Херд с Джонни Деппом. Их считали идеальной парой. Роман между актерами закрутился на съемках фильма «Ромовый дневник». Эта связь стала роковой для Деппа: он ушел от Ванессы Паради, с которой прожил 14 лет и воспитывал дочку и сына. Но блондинка не принесла счастья звезде Голливуда.

Херд обвинила мужа в домашнем насилии и потребовав многомиллионную компенсацию. В качестве доказательств она показала фото, на котором видны синяки на ее теле. Джонни опроверг все обвинения. Более того, он утверждает, что это супруга поднимала на него руку. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются. Тем временем 33-летняя Херд, кажется увлеклась девушкой. На днях папарацци застукали ее за поцелуем с Бьянкой Бути, которая работает кинооператором. Они вместе вышли из отеля Colony Palms Hotel и без стеснения демонстрировали нежные чувства на улице.

К слову, 38-летняя Бути уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием. Один раз она победила болезнь, но потом рак вернулся. Поклонники были обескуражены тем, что у Эмбер роман с девушкой. Хотя до свадьбы с Деппом она встречалась с женщиной-фотографом Тасей Ван Ри. Портал Teleprogramma.pro решил узнать у психолога Анны Завгородневой, что сподвигло Херд закрутить роман с девушкой.

«Нет абсолютной сексуальной нормы, как, например, при измерении интеллекта, хотя и там нормы относительны. Мы можем говорить только о норме психологической. Нормой тут считается, когда ты живет спокойно и даешь спокойно жить другим. А патология, это когда ты можешь навредить себе или окружающим», — сразу объяснила эксперт.

По словам Анны, есть ряд причин, которые могут сподвигнуть двух взрослых людей поцеловаться. Она напомнила, что в истории известны случаи, когда девушки это делали для эпатажа. Яркий пример — поцелуй Бритни Спирс, Мадонны и Кристины Агилеры. «Мы видим, что девушки гибкие в сексуальной ориентации. Общество к этому проще относится», — отметила психолог.

Завгороднева также затронула тему того, что Херд устроила шумиху вокруг своего развода и засыпала Деппа обвинениями. «Получается, что она агрессор. У человека такой темперамент. Мы можем предположить, что она холерик по темпераменту, активная, боевая дама. Соответственно отношения у них с Деппом не заладились. Ей для какой-то внутренней самореализации нужно отбить что-то: деньги, статус», — пояснила эксперт. «Она может быть счастлива от этой битвы. Может ей процесс боя доставляет удовольствие», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Завгороднева имеет стаж работы психологом 12 лет. Получила высшее образование в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, получив профессию — психолог. Является руководителем собственного психологического центра. Помогает взрослым и подросткам от 12 лет очно и по скайпу. Ее основные темы консультаций: страхи и тревожность.