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Дибцева рассказала, почему «Холоп» снимали в Псковской области

Съемочной группе нужно было найти территорию, где бы не было высоковольтных проводов.

Дибцева рассказала, почему «Холоп» снимали в Псковской области
Дибцева рассказала, почему "Холопа" снимали в Псковской области/http://globallookpress.com/

Актриса Ольга Дибцева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, почему нашумевшую картину «Холоп» снимали именно в Псковской области. Напомним, что комедийная лента уже собрала в прокате свыше двух миллиардов рублей и стала одним из самых кассовых российских фильмов последнего десятилетия.

«Мы снимали фильм в Псковской области. Нам было нужно найти пространство без высоковольтных проводов. Рядом с Москвой такого не найти. Даже в соседних областях все с этим плохо — кругом столбы. А надо было снимать масштабные планы. Там, кстати, очень дикие места. Очень хочется туда еще когда-нибудь вернуться. В Псковской области потрясающая природа. Нам местные жители говорили, чтобы в лес не ходили. Там водятся лисы и волки», — сказала она.

Как отметила Дибцева, она, как и многие люди из съемочной группы, не ждала, конечно, такого успеха от этой картины. «Фильм получился, на мой взгляд, шикарный. Это было огромной неожиданностью и счастьем для всех. Это все заслужено. Зрители рассказывают друг другу, какое это классное кино. Сработал просто эффект сарафанного радио, поэтому и такой успех», — сказала актриса.

По признанию Дибцевой, фильм поднимает важный аспект человеческой жизни. «Важно иметь, что ты имеешь. Главный герой картины несчастен. Через фильм он начинает ценить, то что у него есть», — отметила она.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Новости googleОльга ДибцеваПсковская областьФильм "Холоп"
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Дибцева рассказала, почему «Холоп» снимали в Псковской области
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