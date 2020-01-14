ЗВЕЗДЫ

«Когда свадьба?»: Дава собирается жениться на Бузовой

Блогер Манукян уже выбрал музыканта на свадьбу с певицей.

«Когда свадьба?»: Дава собирается жениться на Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Инстаграм

Поклонники радуются за любимую певицу Ольгу Бузову. На ее странице в Инстаграм теперь сплошь объятия и признания в любви. У телеведущей бурный роман с блогером Давидом Манукяном, известный в сети под именем Dava. Пара какое-то время скрывала свои отношения, но по окончании шоу «План Б», влюбленные все рассказали общественности. Сейчас 33-летняя Бузова и 26-летний Манукян отдыхают в Таиланде, откуда радуют фанатов регулярными романтическими сториз и фотографиями.

Недавно Ольга опубликовала в Инстаграм видео, в котором ее возлюбленный дарит ей шикарный букет цветов, за что получает страстный поцелуй. Но больше всего подписчиков заинтересовал комментарий, который Дава оставил под роликом.

«Брат, на свадьбе у нас выступаешь ты. Ты понял», — написал блогер и адресовал эту реплику своему другу – рэперу Ramil’.

Поклонники пришли в восторг от намека на скорую свадьбу и поставили почти 5 тысяч лайков комментарию Манукяна. «Урраааа когда свадьба?!», «Давайте женитесь и малышей много!», «Ну наконец-то!!! Поздравляю вас», — радуются фанаты певицы.

Напомним, что Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако семейная жизнь не задалась, спустя 4 года брака супруги развелись.

С Давидом Манукяном певица выглядит очень счастливой. Перед Новым годом пара записала совместную песню «Мандаринка», а в Таиланде влюбленные сделали одинаковые татуировки.

А также мы сообщали, что согласно ежегодному опросу «Комсомолки», Ольгу Бузову второй год подряд признали самой сексуальной российской звездой, обойдя в рейтинге Ходченкову, Гагарину и Чехову.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бузова последние новостиДаваДавид МанукянНовости googleОльга БузоваОльга Бузова личная жизньОльга Бузова последние новостишоубизнес
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Когда свадьба?»: Дава собирается жениться на Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: