«Когда свадьба?»: Дава собирается жениться на Бузовой

Блогер Манукян уже выбрал музыканта на свадьбу с певицей.

Поклонники радуются за любимую певицу Ольгу Бузову. На ее странице в Инстаграм теперь сплошь объятия и признания в любви. У телеведущей бурный роман с блогером Давидом Манукяном, известный в сети под именем Dava. Пара какое-то время скрывала свои отношения, но по окончании шоу «План Б», влюбленные все рассказали общественности. Сейчас 33-летняя Бузова и 26-летний Манукян отдыхают в Таиланде, откуда радуют фанатов регулярными романтическими сториз и фотографиями.

Недавно Ольга опубликовала в Инстаграм видео, в котором ее возлюбленный дарит ей шикарный букет цветов, за что получает страстный поцелуй. Но больше всего подписчиков заинтересовал комментарий, который Дава оставил под роликом.

«Брат, на свадьбе у нас выступаешь ты. Ты понял», — написал блогер и адресовал эту реплику своему другу – рэперу Ramil’.

Поклонники пришли в восторг от намека на скорую свадьбу и поставили почти 5 тысяч лайков комментарию Манукяна. «Урраааа когда свадьба?!», «Давайте женитесь и малышей много!», «Ну наконец-то!!! Поздравляю вас», — радуются фанаты певицы.

Напомним, что Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако семейная жизнь не задалась, спустя 4 года брака супруги развелись.

С Давидом Манукяном певица выглядит очень счастливой. Перед Новым годом пара записала совместную песню «Мандаринка», а в Таиланде влюбленные сделали одинаковые татуировки.

А также мы сообщали, что согласно ежегодному опросу «Комсомолки», Ольгу Бузову второй год подряд признали самой сексуальной российской звездой, обойдя в рейтинге Ходченкову, Гагарину и Чехову.