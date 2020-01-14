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«Знаешь, ты будешь моей женой»: рэпер ST предсказал счастливую семейную жизнь с Ассоль

Брак музыканта и модели длится уже пятый год.

«Знаешь, ты будешь моей женой»: рэпер ST предсказал счастливую семейную жизнь с Ассоль
Рэпер ST с женой Ассоль. Фото: Инстаграм

Рэпер ST предсказал счастливую семейную жизнь с моделью Ассоль Васильевой. Безгранично любящие друг друга супруги засыпают и просыпаются вместе уже пятый год и признаются, что их чувства друг к другу крепнут день ото дня. Недавно же Степанов вспомнил трогательный момент знакомства со своей второй половинкой. Тогда, по признанию самого Александра, у него были большие финансовые проблемы – денег едва хватало на крупу. Однако это не мешало рэперу водить избранницу по ресторанам и тратить на нее последние средства.

«Она тогда заказала салаты и еще что-то. А я попросил кофе. Когда же она меня спросила, мол, а ты что, я ей ответил – да что-то  я не очень голоден», — с улыбкой поведал ST «Муз-ТВ».

Позже Степанов рассказал, что уже на первом свидании он понял – Ассоль станет его.

«Я ей тогда сказал – знаешь, ты будешь моей женой. Она очень сильно смеялась. Прямо до обидного сильно», — ударился в ностальгию исполнитель.

Сейчас супруги с трепетом ждут появления на свет будущего малыша. Пол ребенка пара не раскрывает – по признанию Ассоль, она сама не знает, кого носит под сердцем.

«Мы с ребенком встретимся в марте. Я точно знаю, что я и Саша не будем родителями-размазней. Но кто знает – вдруг у меня гормоны взыграют, и все будет совершенно по-другому», — сказала она.

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«Знаешь, ты будешь моей женой»: рэпер ST предсказал счастливую семейную жизнь с Ассоль
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