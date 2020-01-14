ЗВЕЗДЫ

Красивые и счастливые: Гришаева поделилась редкими фото с мужем на отдыхе

Актриса проводит отпуск в жаркой Мексике.

Красивые и счастливые: Гришаева поделилась редкими фото с мужем на отдыхе
Нонна Гришаева. фото: globallookpress.com/

Нонна Гришаева, как известно, играет в театре и кино. Однако львиную долю времени она также посвящает своим родным. Не первый год артистка состоит в браке с актером Александром Нестеровым. У них растет сын Илья. Также от первого брака у актрисы есть взрослая дочь Анастасия. С ней Нонна видится не часто, но в прошлом году они не раз вместе путешествовали.

А вот после Нового года артистка отправилась в отпуск уже со своим супругом. Она выбрала жаркую Мексику для принятия солнечных ванн и релакса. На новом фото Гришаева предстала в летнем образе. Она позировала в цветном пляжном платье из легкой ткани, желтой шляпе и солнцезащитных очках с широкой оправой. Актриса прильнула к своему мужу, который продемонстрировал подтянутый торс без майки.

«А вода в сенотах очень полезная, насыщенная кальцием и другими минералами», — отметила звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Ну вот красавчики ведь», «А Санечка молодец! Так держать..Прекрасно выглядите!», «Какие красивые! Отдыхайте с удовольствием», — прокомментировали пост подписчики. К слову дети тоже проводят время с Нонной. На видео актриса запечатлела, как ее дочь и сын прыгают с уступа.

К слову, звездная семья не скучает в Мексике. Гришаева делает пилинг, окуная ноги в воду, где обитают маленькие рыбки, которые откусываю отмершую кожу. Также они всей семьей баре в настоящей пещере. Также актриса не побоялась осмотреть подводные пещеры. Она отметила, что отпуск для нее всегда не только пляжный отдых, но и открытие нового и интересного.

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Александр Нестеровзвездные семьизвездный отдыхЗвездный стильНовости googleНонна Гришаева
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Красивые и счастливые: Гришаева поделилась редкими фото с мужем на отдыхе
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