«Знал, на ком женится»: Бадоева поведала о трудностях совмещения работы и личной жизни

Ведущая «Жизнь других» на «Первом канале» Жанна Бадоева призналась, что ей очень тяжело совмещать работу и личную жизнь из-за тяжелого графика. Находящаяся в постоянных разъездах режиссер не так часто видит супруга и детей, как того хотела бы, однако все равно старается искать возможности, чтобы совмещать. Подписчикам Бадоева рассказала, что предыдущая работа (Жанна преподавала актерское мастерство) давалась ей ничуть не проще, потому что выкладываться приходилось на полную, а сил на семью практически не оставалось. Сейчас некие сложности сохраняются, но супруги стараются относиться к ним с пониманием.

«Сегодня, когда я уезжаю, скучают все: и дети, и муж, и я. Но муж знал, на ком женится. Слава богу, мой муж очень умный человек, и у нас нет споров «работа или семья». У нас есть диалог, где мы всегда можем договориться. Хотя, если наступает какая-то критическая ситуация, я могу уступить и на день-два перенести съемки, чтобы остаться дома», — раскрыла секрет счастливого брака она.

Жанна отметила, что ее образ жизни всегда был очень насыщенным. В такие моменты важно всегда прислушиваться к близким людям. Только подобным образом можно выстроить гармонию вокруг.