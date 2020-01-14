Не хуже Кардашян: Рудова в мокром купальнике снялась для мужского журнала

Наталья Рудова прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». С тех пор она продолжает активно сниматься в кино. А для многих актриса стала секс-символом. Она обладает стройной и подтянутой фигурой. Блондинка много путешествует, что дает ей возможность время от времени публиковать фото в бикини. Она всегда получает множество восторженных отзывов.

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В прошлом году Наталья жаловалась, что поправилась. Она признавалась, что объедается по ночам. После этого девушка усиленно стала заниматься спортом, чтобы вернуться в прежнюю форму. Хотя поклонники заверяли, что она только похорошела. А накануне Рудова предоставила всем возможность полюбоваться ее фигурой во всей красе. она снялась для известного мужского журнала Maxim.

На обложке глянца актриса предстала в пикантном образе. Она позировала в мокром черном купальнике и с мокрыми волосами, чувственно приоткрыв рот. Наталья только вынырнула из бассейна, приняв смелую позу. Она продемонстрировала свои пышные и подтянутые ягодицы, а также осиную талию. Макияж с акцентом на глаза завершил образ.

«Грейтесь! Это одна из самых красивых фотосессий любимого журнала на острове Бали ! Мечтала вам ее показать!» — написала Рудова.

Она взбудоражила не только мужчин, но и женщин, они одарили ее комплиментами. «Ого!» — удивилась Ида Галич. «Ох ох ох, красота», — присоединилась Назима, а Лена Темникова ограничилась эмодзи в виде пламени и торнадо. Поклонники смогли подобрать больше слов. «Королева! Вы лучшая!», «Вот это подарок, Натуся! В рамочку и на стену!», «Сестра богини Венеры», «Не хуже Кардашян орех», «Какая ты потрясная», — написали подписчики.