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И так сойдет: с певца Шуры во время записи ролика упала корона

Эпатажный артист стал похож на пингвина.

И так сойдет: с певца Шуры во время записи ролика упала корона
Шура не прекращает эпатировать публику яркими образами. Фото: globallookpress.com

Эпатажный певец Шура поделился в Instagram забавным роликом о том, как он снимал приглашение на свой концерт. Стилисты нарядили 44-летнего артиста в нечто среднее между золотой короной и кокошником и дали в руки гигантские розы. С таким реквизитом мужчина смотрелся ярко. Ему нужно было поздороваться с жителями Норильска, назвать дату и место проведения шоу. Однако, когда Александр начал говорить, головной убор упал с его макушки, и певец стал похож на хохлатого пингвина.

Присутствующие в студии девушки засмеялись. Одна из них бросилась поправлять наряд Шуры, и тот поинтересовался, зачем она полезла в кадр. То ли артист не почувствовал, что потерял частичку лоска, то ли прямо во время съемки решил, что так будет даже лучше.

Хохлатый пингвин
Хохлатый пингвин — самый северный пингвин в мире. Фото: K. Wothe/blickwinkel

Поклонников ролик повеселил. «Саша, надо крепче держать корону», «Корона, и правда, отпад», «Самое классное фото/видео, когда оно не постановочное», — отреагировали они в комментариях.

Добавим, в Норильск Шура приедет 14 февраля. Как он сам признался, это будет его первый визит в данный город.

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казускоронаНовости googleНорильскПевец ШурапингвинШура
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И так сойдет: с певца Шуры во время записи ролика упала корона
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