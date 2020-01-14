«8 часов ешь, 16 голодаешь»: дочь Маликова раскрыла свой секрет похудения

Дмитрий Маликов любит всех членов своей семьи. Сейчас все его внимание занято сыном Марком, которому скоро исполнится два года. Но также артист не забывает про свою дочь Стефанию, которая уже стала совсем взрослой. Она учится в МГИМО и интересуется модой. Не так давно поклонники заметили, что 19-летняя наследница певца основательно постройнела.

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Стеша не стала создавать очередную тайну и призналась, что действительно сбросила восемь килограммов благодаря особой диете. Вслед за другими звездами, она попробовала на себе интервальное голодание. «16/8. 8 часов ешь, 16 голодаешь. Гениальная диета!» — поделилась девушка. «Вся прелесть в том, что тебе не приходится отказываться от каких-либо продуктов. Конечно, если ты хочешь ускорить процесс, то не ешь сладкое и мучное», — пояснила Маликова. Она отметила, что начала сидеть на такой диете в Италии, поэтому от пасты отказаться не смогла.

Дочь артиста добавила, что также занимается спортом. По ее словам, она дважды в неделю посещает спортзал и два раза в неделею дома стоит в планке и делает упражнения на пресса. Многие пользователи удивились тому, что в 19 лет Стеша прибегал к такому радикальному методу похудения. Те, кто ранее использовал интервальное голодание, гораздо старше нее: Лариса Гузеева, Нонна Гришаева и Прохор Шаляпин.

Специально для портала Teleprogramma.pro диетолог Елена Соломатина объяснила, стоит ли юным девушкам прибегать к интервальному голоданию.

«Дело в том, что любые виды диет, любые эксперименты, и со своим телом, и со своим весом, прерогатива молодых девочек. Этим часто страдают девочки подросткового возраста, когда происходит рост и гормональные изменения в организме. Сам организм находится в стрессовой ситуации, плюс этот стресс навязывает извне желания. А Стеше 19 лет, она уже не подросток, а девушка. Тут есть и плюсы и минусы. Организм пластичен, он и так подвергается трансформации. При этом он действительно более приспособляем нежели организм женщины за 40 или 50 лет», — высказалась эксперт.

По ее словам, Маликовой такие диеты все же не нужны, так как она никогда не страдала лишним весом. «Такие советы берут на вооружение, не задумываясь о последствиях, потому что еще нет опыта старшего поколения. Молодые люди чаще всего легкомысленно относятся к своему здоровью», — добавила Соломатина.

Она ранее рассказала, что люди разные и не каждому может подходить одна и та же методика похудения. Диетолог предупредила, что к интервальному голоданию не стоит прибегать людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, так как это может навредить здоровью, может развиться даже панкреатит. Нельзя использовать радикальные диеты людям с диабетом, так как это будет провоцировать скачок сахара в крови. Может голодание негативно воздействовать и на щитовидную железу.

«А с этим весом и возрастом интервальное голодание совершенно не актуально», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир».

Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов, где изучала нутрициологию. Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет. Она как специалист с большим стажем работы также дает советы в интернет-рубрике «Яндекс. Знатоки». Согласно проверке Яндекса, верифицированный эксперт.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.