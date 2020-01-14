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«Про мою щедрость слагают легенды»: Рудковская ответила на обвинения в жадности

Ранее сама продюсер Димы Билана раскритиковала тренера Илью Авербуха за избыточную скупость.

«Про мою щедрость слагают легенды»: Рудковская ответила на обвинения в жадности
Яна Рудковская с семьей. Фото: Инстаграм

Яна Рудковская поспешила ответить на обвинения в скупости. Недавно внимание продюсера Димы Билана привлекла новость о том, как прославленный тренер Илья Авербух оплачивает труд своих фигуристов. Рудковская посчитала, что специалист откровенно экономит на спортсменах, к тому же, заставляет их выполнять сразу по три сложные программы в день.

На критику Рудковской сразу же обратили внимание как простые смертные, так и журналисты. Сразу после этого про Яну начали писать, что предпринимателю не стоит судить других, поскольку «от нее и копейки лишней никто не получает». Самой Рудковской эта формулировка не понравилась. Она заявила, что о ее щедрости «слагают легенды», а подопечные школы «Ангелы Плющенко» регулярно уходят с тренировок с подарками.

«В «Золушке», которую я показала в этом году в Москве, было аж 3 Олимпийских чемпиона. У Аделины Сотниковой  и Юли Липницкой были кутюрные платья, в которых они катались (ткани доставляли прямиком из Парижа ). Также мы с Евгением щедро малышек одариваем подарками и цветами. Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни», — парировала она в своем Telegram-канале.

Мир профессионального фигурного катания уже давно сотрясают скандалы. Ранее в публичном пространстве разгорелся конфликт между тренерами Этери Тутберидзе, Евгением Плющенко и Татьяной Тарасовой. Первая в резкой форме отреагировала на критику именитой Тарасовой, из-за чего навлекла на себя гнев не только Евгения, но и ряда других бывших фигуристов с мировым именем.

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«Про мою щедрость слагают легенды»: Рудковская ответила на обвинения в жадности
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