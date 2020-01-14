Стоцкая в платье-сорочке и капроновых гольфах легла в ванну ради модного кадра

37-летняя Анастасия Стоцкая приняла участие в новой импровизированной черно-белой фотосессии. На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежий студийный снимок. Ради модного кадра артистка легла в пустую ванную без воды. Перед объективом фотокамеры поп-певица предстала в платье-сорочке с кружевом, капроновых гольфах и массивных ботинках на шнуровке. По словам певицы, выбранная для фотосессии цветовая палитра — черно-белая стилизация — полностью отражала ее настроение.

В одном из интервью Стоцкая призналась, что в детстве она была очень послушной и скромной девочкой. По словам Анастасии, ее мама не могла и представить, что дочь захочет стать артисткой. Ведь еще будучи ребенком, она не любила находиться в центре всеобщего внимания. Поп-исполнительница с раннего детства ощущала все свои комплексы и зажимы, однако понять причину их появления Анастасия так и не смогла. Родители певицы с юных лет говорили ей о том, что она самая лучшая и самая талантливая.

«Я не из тех людей, которые мечтали о славе. Танцевать — да, я хотела, а вот петь на эстраде желания не было», — отметила Стоцкая в интервью «ОК!».

Еще работая с Филиппом Киркоровым, артистка поняла, что не хочет превращать свою жизнь в гастроли. Анастасия хотела видеть, как растет ее сын, принимать активное участие в его воспитании. Сейчас в семье Стоцкой есть маленькая дочка. Артистка уточнила, что ее избранник всегда с понимаем относился к ее профессии.