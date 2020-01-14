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Волочкова на отдыхе в Таиланде сделала шпагат с веслом в руках

Звезда продолжает весело проводить время в отпуске.

Волочкова на отдыхе в Таиланде сделала шпагат с веслом в руках
Волочкова взяла в руки весло/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала серию новых фотографий. На снимках она с веслом и около лодки. Не смогла танцовщица обойтись и без своего фирменного шпагата. «Я люблю растягивать не только связки и мышцы, но и удовольствие!» — сказала звезда.

Интересно, что в этот раз танцовщица закрыла свой пост от комментариев пользователей. Судя по всему, балерина не захотела читать очередную порцию гневных слов в свой адрес.

Напомним, что звезда уже несколько недель находится в Таиланде. При этом ранее она говорила, что взяла билет в один конец. Сроки ее возвращения в Россию неизвестны. Впрочем, интрига мнимая, так как 20 января балерина празднует свой день рождения. А такой день явно приятен в компании друзей, близких и родных, так что возвращение будет к этому дню.

Между тем в Азии она проводит время со своим любимым молодым человеком. Уже больше года звезда ничего не рассказывает о личности этого мужчины. Поклонникам остается только гадать, кто живет вместе с балериной в ее особняке в Подмосковье. Сама танцовщица то и дело распускает слухи, что в скором времени выйдет замуж. Правда, дату торжества она так ни разу и не объявляла.

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Волочкова на отдыхе в Таиланде сделала шпагат с веслом в руках
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