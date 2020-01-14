«Надеемся, что успеет»: Тарасов рискует пропустить роды жены из-за сборов

Дмитрий Тарасов после развода с Ольгой Бузовой обрел счастье с моделью Анастасией Костенко. Они преодолели много критики и травли. У влюбленных подрастает годовалая дочка Милана. А в прошлом году избранница футболиста объявила, что снова беременна. Она заверила, что ребенок запланированный. Хотя в последнее время у спортсмена были трудности с работой, что повлияло на финансовое состояние семьи.

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Но не так давно Костенко устроила вечеринку в честь будущего ребенка и рассекретила его пол. У супругов снова будет девочка. Сейчас жена футболиста находится на последнем сроке беременности. К сожалению, именно в такой важный момент Тарасову пришлось улететь в Казань, где он теперь тренируется с командой «Рубин». Предполагаемую дату родов Анастасия не раскрывает, но она ответила на популярные вопросы поклонников.

Так девушка заверила, что нисколько не расстроилась из-за того, что у них будет еще одна девочка. «Честно говоря, мы немного шокированы людьми, которым мало чуда, что им даровано родить, так им еще и пол подавай», — возмутилась она. Также Костенко призналась, что имя для первенца выбрала сама, поэтому теперь доверит эту миссию мужу. «Младшую полноправно назовет Тарасов», — подчеркнула она.

Поклонники вспомнили, что ранее футболист присутствовал на родах. Они поинтересовались, планирует ли он снова быть рядом с возлюбленной в важный момент и интимный. «Мы оба надеемся, что успеет. Дай Бог. С любимым веселее и спокойнее. Мама на подхвате, на всякий случай», — разоткровенничалась Костенко.