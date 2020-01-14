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«Нет такой информации»: PR-директор Смолова не подтвердила скорую женитьбу футболиста

Елена Болотова заявила, что не располагает данными о личной жизни спортсмена.

«Нет такой информации»: PR-директор Смолова не подтвердила скорую женитьбу футболиста
футболист Федор Смолов. Фото: globallookpress

PR-директор футболиста Федора Смолова не подтвердила факт женитьбы спортсмена.

Ранее сразу несколько изданий сообщили о том, что нападающий «Локомотива» сделал предложение 17-летней внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Журналисты акцентировали внимание, что свадьбу влюбленные планировали сыграть в 2021 году на карибском острове Сент-Барт. Сейчас 30-летний спортсмен ждет, когда его возлюбленная достигнет совершеннолетия.

Однако официальный представитель Смолова Елена Болотова пояснила «Подъему», что впервые слышит от общественности информацию о предложении.

«Я не знаю, откуда эта информация, я ее точно так же узнала, потому что журналисты звонят. Я не могу подтвердить этого, потому что нет такой информации», — подчеркнула она.

Напомним, что Смолов долго скрывал отношения с Юмашевой. О том, что молодые люди все же состоят в отношениях, стало известно в начале января после того, как Федор опубликовал в Instagram совместные снимки с девушкой. Общественность также обратила внимание, что влюбленные регулярно оставляли неоднозначные комментарии под снимками друг друга.

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Борис ЕльцинМария ЮмашеваСмолов новостиСмолов свадьбаФедор Смолов
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«Нет такой информации»: PR-директор Смолова не подтвердила скорую женитьбу футболиста
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