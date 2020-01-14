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«Ты мой ласковый медвежонок»: Бузова начала надоедать подписчикам своей ванильностью

Все чаще в комментариях под романтичными постами певицы появляются недовольные отзывы.

«Ты мой ласковый медвежонок»: Бузова начала надоедать подписчикам своей ванильностью
Ольга Бузова больше не страдает. Теперь она, наоборот, гиперсчастлива. Фото: globallookpress.com

Ольга Бузова, наконец, нашла свою любовь и теперь из образа страдающей одинокой женщины прыгнула в имидж самой счастливой барышни всех времен и народов. Подписчикам певицы в Instagram уже начинают надоедать ее «ванильные» нежности с блогером Давой, которого телеведущая практически называет своим мужем.

14 января Бузова опубликовала видео, снятое возлюбленным в Таиланде, на котором он дарит ей шикарный букет цветов. Ольга стесняется и умиляется, как девочка, а Давид нежно называет ее самой прекрасной на Земле.

«Я плохой и грубиян, если что», — прокомментировал ролик Манукян.

«Нет, ты мой ласковый медвежонок», — ответила ему Бузова.

За первые 20 минут своего существования публикация набрала множество лайков и комментариев. Причем среди подписчиков певицы оказалось немало и таких, кого «щенячьи нежности» влюбленных уже откровенно достали. Один из первых комментариев гласил, что пользователя от этой парочки «уже тошнит». За 20 минут он набрал больше тысячи лайков и был поспешно удален со страницы звезды.

Поклонники Бузовой пишут хейтерам, что они не обязаны смотреть на эту идиллию и могут легко отписаться. Но как же певица будет бить инстаграмные рекорды без своих 18,7 миллионов подписчиков?

Многие фанаты в комментариях пытаются напомнить Ольге о том, что счастье любит тишину, но сама артистка, похоже, совершенно забыла об этом правиле. Или специально грубо нарушает его, чтобы в будущем еще больше заработать на громком расставании…

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«Ты мой ласковый медвежонок»: Бузова начала надоедать подписчикам своей ванильностью
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