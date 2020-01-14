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Счастливая пара: Нино Нинидзе отметила праздник с Максимом Виторганом

Влюбленные весело провели время вместе.

Счастливая пара: Нино Нинидзе отметила праздник с Максимом Виторганом
Максим Виторган. фото: globallookpress.com/

Максим Виторган развелся с Ксенией Собчак меньше года назад. Примечательно, что телеведущая уже успела снова выйти замуж за режиссера Константина Богомолова. Артист тоже недолго был один.

Прошлым летом у него зародились отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. Первое время они скрывали свой роман, а потом стали публиковать совместные фото и даже познакомили своих детей.

Перед Новым годом Виторган провел время с сыном Платоном. Он покатался с ним на лыжах и сводил на детский праздник. А теперь, когда за малышом приглядывает мама, актер смог уделить время своей возлюбленной. Как оказалось, старый Новый год они отпраздновали вдвоем.

В соцсети Нинидзе сначала опубликовала снимок из фотосессии, на котором позирует в шубке из искусственного меха, поправляя прическу. «Ну все, массовое объедание и ничегонеделание закончилось. Пора прыгать в боевую рабочую волну. Вы готовы? Лично у меня обнаружилась небольшая дезориентация», — написала звезда.

Максим сразу отреагировал на пост. «Я же просил не называть меня так», — пошутил Виторган. После этого Нино разместила их совместное фото. В кадре они кривляются на фоне залива и выглядят счастливыми. Актриса поздравила всех с праздником, а ее избранник подтвердил, что они весело провели время. «Баян порвали», — заверил он.

Фото: instagram.com/mvitorgan/

К слову, на отдых Нинидзе взяла с собой своего сына Александра, рожденного от Кирилла Плетнева. Актриса запечатлела малыша, когда он играл в ванной.

Напомним, что у Максима от прошлых отношений есть не только сын Платон, но также дочь Полина и сын Даниил от первой жены Виктории Верберг. Артист со всеми наследниками поддерживает теплые отношения.

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Счастливая пара: Нино Нинидзе отметила праздник с Максимом Виторганом
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