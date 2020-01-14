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«Мне наплевать, сколько она зарабатывает»: Топалов объяснил, чего ждет от жены

Музыкант признался, что требует от возлюбленной самого главного - чтобы она всегда оставалась женщиной, красивой и желанной.

«Мне наплевать, сколько она зарабатывает»: Топалов объяснил, чего ждет от жены
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Михаил Фролов/"КП")

В недавнем интервью Влад Топалов заговорил о личном. Экс-солист группы Smash!! рассказал о том, чего он ждет от своей супруги. По словам музыканта, он очень педантичный в отношений женщин, и очень требовательный. Певец признался, что нередко переживает из-за того, что может случайно задеть или обидеть любимую, нелестным высказыванием. Несмотря на это, артист привык настаивать на своих принципах.

Свою избранницу, по словам Влада, он хочет видеть красивой и желанной. В этом, по мнению певца, и состоит главная задача каждой женщины в мире. Поп-исполнитель против того, чтобы его возлюбленная сидела дома и занималась исключительно воспитанием отпрысков, поджидая мужа с работы.

«Мне абсолютно наплевать, сколько у нее наград, сколько она зарабатывает! Мне важно, чтобы она была женщиной, чтобы от нее вкусно пахло, чтобы ее хотелось», — добавил Топалов в интервью «ОК!».

В браке с Региной Тодоренко у певца родился первенец — сын Майкл. По словам музыканта, в свои 34 года он отдает себе отчет в том, что хотел бы стать многодетным отцом. При этом Влад считает, что его возлюбленная объективно пока не готова уходить в декрет. Однако в будущем музыкант надеется обзавестись тремя или четырьмя детьми.

Воспитывать Майкла звездным родителям помогает опытная няня. В ближайшее время все семейство планирует перебрать в большую и просторную квартиру. И тогда, по мнению певца, они с супругой поработать над появлением еще одного малыша.

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«Мне наплевать, сколько она зарабатывает»: Топалов объяснил, чего ждет от жены
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