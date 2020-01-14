«Тиля прелестная»: Лобода запечатлела младшую дочь на отдыхе в Мексике

Светлана Лобода привыкла много работать. Несколько лет назад из-за этого она даже попала в больницу незадолго до своих больших сольных концертов. Тогда выступления пришлось перенести, а артистка сама себе пообещала, что будет больше отдыхать. Но в отпуск она все равно отправляется редко. Правда, после насыщенного декабря певица последовала примеру коллег и уехала за границу. Уже несколько дней она нежится на солнце в Мексике.

К слову, с собой певица привезла свою семью. Она показала свою старшую наследницу Евангелину. Девочка заверила, что они прекрасно проводят время. Отметим, что восьмилетняя малышка любит читать и часто сопровождает родительницу на гастролях.

На курорте появилась и младшая дочь Лободы — Тильда. Обычно певица редко показывает малышку, но на этот раз не устояла и засняла девочку на видео. В кадре кроха бегает по комнате в одном подгузнике. Ее внимание в какой-то момент привлекли события за окном. Наследница звезды увидела девочку, которая отдыхала у бассейна. «Там ляля!» — заявила она. Артистка похвасталась, что ее дочка учится разговаривать и строит осознанные фразы.

Помогает заботиться о детях Светлане ее мама Наталья Васильевна. Женщине только в радость быть рядом с внучками. Певица и ее родительница продемонстрировали «поцелуи» на камеру. «Мамуля, привет, мамуля!» — ласково сказала Лобода. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что артистка похожа с мамой, которая позировала без косметики.

«Красотки», «Вы похожи очень», «Красивые вы с мамой», «Дочурка у вас чудо», «Ого, как подросла Тильда», «Почему так редко показываете младшего ребенка? Тиля прелестная!» — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что о своей личной жизни Светлана говорит редко. Своего возлюбленного и отца младшей дочки она скрывает. Но некоторые поклонники уверены, что им является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.