ЗВЕЗДЫ

«Тиля прелестная»: Лобода запечатлела младшую дочь на отдыхе в Мексике

Певица привезла свою семью на курорт.

«Тиля прелестная»: Лобода запечатлела младшую дочь на отдыхе в Мексике
Светлана Лобода. Фото: Борис Кудрявов/ ЭГ

Светлана Лобода привыкла много работать. Несколько лет назад из-за этого она даже попала в больницу незадолго до своих больших сольных концертов. Тогда выступления пришлось перенести, а артистка сама себе пообещала, что будет больше отдыхать. Но в отпуск она все равно отправляется редко. Правда, после насыщенного декабря певица последовала примеру коллег и уехала за границу. Уже несколько дней она нежится на солнце в Мексике.

К слову, с собой певица привезла свою семью. Она показала свою старшую наследницу Евангелину. Девочка заверила, что они прекрасно проводят время. Отметим, что восьмилетняя малышка любит читать и часто сопровождает родительницу на гастролях.

На курорте появилась и младшая дочь Лободы — Тильда. Обычно певица редко показывает малышку, но на этот раз не устояла и засняла девочку на видео. В кадре кроха бегает по комнате в одном подгузнике. Ее внимание в какой-то момент привлекли события за окном. Наследница звезды увидела девочку, которая отдыхала у бассейна. «Там ляля!» — заявила она. Артистка похвасталась, что ее дочка учится разговаривать и строит осознанные фразы.

Помогает заботиться о детях Светлане ее мама Наталья Васильевна. Женщине только в радость быть рядом с внучками. Певица и ее родительница продемонстрировали «поцелуи» на камеру. «Мамуля, привет, мамуля!» — ласково сказала Лобода. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что артистка похожа с мамой, которая позировала без косметики.

«Красотки», «Вы похожи очень», «Красивые вы с мамой», «Дочурка у вас чудо», «Ого, как подросла Тильда», «Почему так редко показываете младшего ребенка? Тиля прелестная!» — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что о своей личной жизни Светлана говорит редко. Своего возлюбленного и отца младшей дочки она скрывает. Но некоторые поклонники уверены, что им является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиСветлана ЛободаТильда
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Тиля прелестная»: Лобода запечатлела младшую дочь на отдыхе в Мексике
Интересно?
Поделись с друзьями: