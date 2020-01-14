«В тебе есть все, что я люблю в людях»: Собчак склонила голову перед мудростью Слуцкер

14 января день рождения отмечает знаменитая бизнес-леди Ольга Слуцкер. В этом году женщина отмечает красивый юбилей — 55 лет. По традиции, она опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, демонстрируя, как выглядит в свои годы.

Подруга предпринимательницы Ксения Собчак скопировала этот снимок себе на страницу и написала большое поздравление имениннице.

«В тебе есть все, что я люблю в людях — красота, самоирония и отсутствие необходимости постоянно кому-то что-то доказывать и изображать из себя. И это сразу чувствуется. Пошлость, как и глупость, дана нам в ощущениях — в тебе нет ни грамма не только жира, но и этих качеств», — написала скандальная телеведущая.

Собчак призналась, что всегда идет к своей близкой подруге, и та нередко «остужает» ее пыл и дает правильные подсказки. Ксения настолько ценит мудрость Ольги, что даже готова переименовать ее в телефоне, как «Царь Соломон». 38-летняя светская львица восхищается своей старшей подругой и учится у нее.

Напомним, Ольга Слуцкер является пионером фитнес-индустрии в России. В свое время она создала по всей стране сеть тренировочных клубов, которые до сих пор лидируют в данном сегменте. Услугами этих заведений пользуются многие знаменитые люди.

Также женщина известна своим браком с бизнесменом и политиком Владимиром Слуцкером. Детей для этой семьи выносила суррогатная мать, а после развода муж забрал наследников себе.