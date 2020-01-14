В Сети появилось фото беременной Кети Топурии

На просторах интернет-пространства пользователи продолжают активно обсуждать предполагаемую беременность Кети Топурии. Несколько недель назад звезда стала облачаться в свободные наряды, что навело поклонников на такие мысли.

И вот в Сети появился новый повод для разговоров – на фанатской страничке Кети выложили фотографию, на которой певица, будучи глубоко беременной, выступает на сцене. Сомнений в том, что она в положении нет никаких. Подпись к фото гласит: «Люблю такие фотографии».

Естественно, что поклонники тут же поспешили поздравить своего кумира с будущим малышом. А Telegram-каналы опубликовали новости, дескать певица перестала скрывать беременность. Сама Топурия вновь воздержалась от комментариев. Отметим, что на фотографиях ее официальной страницы в Instagram у звезды выдающегося живота не видно. Последние снимки сделаны несколько дней назад. На них девушка отдыхает в Куршевеле со своим бойфрендом Львом Деньговым.