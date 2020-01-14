ЗВЕЗДЫ

В Сети появилось фото беременной Кети Топурии

Telegram-каналы поспешили сообщить о возможном прибавлении в семье певицы.

В Сети появилось фото беременной Кети Топурии
Кети Топурия. Фото Global look press.

На просторах интернет-пространства пользователи продолжают активно обсуждать предполагаемую беременность Кети Топурии. Несколько недель назад звезда стала облачаться в свободные наряды, что навело поклонников на такие мысли.

И вот в Сети появился новый повод для разговоров – на фанатской страничке Кети выложили фотографию, на которой певица, будучи глубоко беременной, выступает на сцене. Сомнений в том, что она в положении нет никаких. Подпись к фото гласит: «Люблю такие фотографии».

Естественно, что поклонники тут же поспешили поздравить своего кумира с будущим малышом. А Telegram-каналы опубликовали новости, дескать певица перестала скрывать беременность. Сама Топурия вновь воздержалась от комментариев. Отметим, что на фотографиях ее официальной страницы в Instagram у звезды выдающегося живота не видно. Последние снимки сделаны несколько дней назад. На них девушка отдыхает в Куршевеле со своим бойфрендом Львом Деньговым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кети ТопурияКети Топурия и Лев ГейхманКэти Топурия
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появилось фото беременной Кети Топурии
Интересно?
Поделись с друзьями: