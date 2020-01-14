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Романтика на Карибах: Смолов сделал предложение руки и сердца внучке Ельцина

Экс-возлюбленный модели Виктории Лопыревой перестал скрывать отношения с 17-летней Марией Юмашевой.

Романтика на Карибах: Смолов сделал предложение руки и сердца внучке Ельцина
Федор Смолов (Фото: Globallookpress.com)

29-летний Федор Смолов перестал скрывать роман с внучкой ныне покойного политика Бориса Ельцина. В свои 17 лет Марии Юмашевой удалось покорить сердце известного футболиста, который некогда встречался с Викторией Лопыревой. Сейчас модель замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. Вместе с супругом знаменитость воспитывает одиннадцатимесячного сына Марка Лео. Примечательно, что экс-возлюбленный Лопыревой наследниками пока не обзавелся.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Смолов не скрывает своих чувств к юной избраннице. Вместе с футболистом Мария проводит январские каникулы на Карибах. И по поступившей информации, Федор уже успел сделать девушке предложение руки и сердца. Спортсмен готов жениться на Юмашевой, как только она будет готова к бракосочетанию.

Как пишет 7days со ссылкой на окружение пары, школьный возраст Марии нисколько не смущает ее жениха. Уточняется, что свадьбу молодые люди планирует сыграть в следующем году, когда внучке Бориса Ельцина исполнится восемнадцать лет и она станет совершеннолетней. Торжественную церемонию решили провести на острове Сент-Барт. Именно там свои зимние каникулы проводят влюбленные. Примечательно, что родственники Юмашевой не имеют ничего против того, что 17-летняя Мария встречается с футболистом, который ранее уже состоял в серьезных отношениях с Викторией Лопыревой.

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Романтика на Карибах: Смолов сделал предложение руки и сердца внучке Ельцина
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