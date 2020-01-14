Стриженову упрекнули в самопиаре за кадры с перенесшим инсульт Носковым

51-летняя Екатерина Стриженова на личной страничке в Instagram опубликовала свежий видеоролик с участием Николая Носкова. Еще 12 января певец отпраздновал свой день рождения в одном из столичных ресторанов. На вечеринке в честь именинника собрались самые близкие друзья артиста, среди гостей мероприятия были замечены: Лолита Милявская, Виктор Дробыш, певица Слава и многие другие. На большом проекторе во время застолья показывали отрывки из недавнего концерта Николая Носкова в Crocus City Hall.

Примечательно, что часть подписчиков Стриженовой обрушились с критикой в адрес телеведущей из-за того, что она обнародовала кадры, сделанные на вечеринке перенесшего инсульт Николая Ивановича. Среди поклонников Екатерины нашли те, кто упрекнул ее в самопиаре. За Стриженову в этом вопросе вступился экс-возлюбленный Марии Порошиной — Гоша Куценко.

«Больных людей нет. Есть живые. И мертвые!!» — заявил актер, отреагировав на критические отзывы поклонников.

В беседе с «Комсомольской правдой» супруга певца Марина призналась, что с каждым днем после концерта ее муж чувствует себя все лучше и лучше, благодаря творчеству, пению и любимой музыке. В ближайшее время Николай Носков планирует выступить в Санкт-Петербурге, Минске и Воронеже. Так как не все поклонники музыканта смогли приехать на его концерт в Москве, а желающих увидеть любимого артиста на сцене много, утверждает супруга певца.