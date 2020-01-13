Елизавета II дала согласие на отказ Гарри и Меган от королевских привилегий

В официальном обращении королева ясно дала понять – она принимает позицию внука и его супруги.

Королева Елизавета выступила с официальным согласием с позицией своего внука – принца Гарри и его супруги – Меган Маркл. Ранее герцоги Сассекские заявили о своем желании покинуть родительские пенаты и полностью отказаться от королевских привилегий и финансирования. Зарубежные журналисты отмечали, что такого поворота событий не ожидали ни сама Елизавета, ни отец Гарри – принц Чарльз, ни его брат Уильям. Однако, судя по всему, королевской семье все же удалось полюбовно урегулировать вопрос.

В обращении отмечается, что 13 января между всеми ключевыми фигурами состоялся разговор, по итогу которого Елизавета признала право Гарри и Меган на самостоятельную жизнь. BBC подчеркивает, что Виндзоры хотели бы сохранить Сассексов «в обойме», однако они также уважают право Меган и Гарри на самостоятельность.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри стали еще популярнее после отказа от престола На Инстаграм герцогов Сассекских подписались почти миллион человек с момента их шокирующего объявления.

«Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни. Поэтому мы решили, что будет переходный период, в течение которого герцоги будут проводить время в Канаде и Великобритании», — оповестили общественность в Букингемском дворце.