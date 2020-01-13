«Она в нас увидела некую искру»: Клявер признал, что стал звездой благодаря Вайкуле

Именно эта исполнительница была в жюри конкурса «Москва-Транзит» и оценила их творчество с Костюшкиным.

Музыкант Денис Клявер в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признал, что стал известен, как и его коллега Стас Костюшкин, благодаря латвийской певице Лайме Вайкуле.

Именно она первой заметила их дуэт со Стасом Костюшкиным на конкурсе «Москва-Транзит», в жюри которого тогда находилась. Они в итоге получили первое место. «Она в нас увидела некую искру. Благодаря Лайме мы выиграли и наша карьера резко пошла в гору», — отметил певец.

больше по теме Шестилетний сын Клявера учит в детском саду английский и китайский языки Об этом певец рассказал подписчикам на личной страничке в Instagram.

Как сказал Денис Клявер, сначала они с Костюшкиным хотели походить на группу «Иванушки», потом на «Руки вверх», но в итоге пошли по своему пути. «Нам надо было найти свое звучание. Когда появилась песня «Ласковая моя», то нам наконец это удалось», — заявил Денис Клявер.

Как отметил музыкант, он с огромным уважением относится к тем артистам, кто начинает выступать сольно и добивается признания публики. «У меня все внутри первое время сжималось. Хорошо, что в моей жизни появился Стасян. Волнение сразу стало меньше. Это сейчас я человек без костей, но так, конечно, было не всегда», — заметил Денис Клявер.